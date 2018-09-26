غرفة دبي تبرز دور المسؤولية المجتمعية في تحفيز نمو المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقر الغرفة ندوة حول «دور المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في تحفيز النمو في المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وسلطت الندوة الضوء على أفضل الممارسات المسؤولية المعتمدة عالمياً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات والمعارف بين أصحاب هذه الشركات والقائمين عليها، وتعريفهم بالبرامج المسؤولة المتنوعة التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لهذه الشركات، بالإضافة إلى تعزيز وعي الحضور حول دور المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في تحسين الأداء المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الندوة كلمات لممثلي شركات رائدة في هذا المجال منها شركة «إينوفا لإدارة المرافق» وشركة «سمرتاون إنتيريرز» وشركة «سامتك الشرق الأوسط» ومجموعة النابوده للمشاريع وجو جرين شاين.

وناقش الحاضرون مساهمة المنتجات والخدمات المسؤولة والمستدامة التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جذب العملاء والمناقصات من الشركات متعددة الجنسيات والاستفادة من فرص الأسواق الجديدة، ودور الممارسات المسؤولة للشركات في تعزيز رضا موظفيها وإنتاجيتهم وكفاءتهم وبالتالي تحسين الأداء العام للشركة. كما استعرض الحضور كيفية مساهمة الممارسات البيئية المسؤولة في تخفيض التكاليف التشغيلية وحماية البيئة.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة بغرفة دبي إلى أن الممارسات المسؤولة للشركات تلعب دوراً أساسياً في التأثير الإيجابي على سمعة الشركة وعلامتها التجارية، حيث يساهم الدور الاجتماعي المسؤول للشركة في تنظيم المخاطر في سوق العمل وإدارتها، وتعزيز قاعدة عملائها وثقتهم.