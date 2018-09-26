شراكة بين «تنظيم الاتصالات» و«سيسكو» لدعم المستقبل الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيسكو عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات لتسريع التحول الذكي، وتعزيز التعاون في مجالات صناعة المستقبل الرقمي في الدولة.

وتشكل مذكرة التفاهم إضافة نوعية للبرنامج العالمي «التسريع الرقمي لدولة الإمارات»، الهادف إلى بناء وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشخصيات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لدفع جهود تسريع تنفيذ خطط البنية التحتية الرقمية الوطنية.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: «تطوير البنى التحتية الرقمية في الدولة يمثل توجهاً رئيسياً على المستوى الحكومي، ويتماشى بشكل كبير مع توجيهات القيادة بتهيئة البيئة الحاضنة للتطور التقني، الممكنة لتطوير الحلول المستقبلية الكفيلة بمواجهة التحديات المتوقعة، بما يحقق أهداف الأجندة الوطنية ومحاور رؤية الإمارات 2021».

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم مع شركة سيسكو تعكس اهتمام حكومة دولة الإمارات ببناء شراكات مع الرواد العالميين في المجالات التقنية لتسريع عمليات التحول الذكي في مختلف مجالات العمل الحكومي والحياة.

وقال تشاك روبنز الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة سيسكو: «تفخر سيسكو بدعم جهود دولة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وبالعمل معاً، سنساعد على إيجاد بيئة حاضنة للابتكار وخلق فرص العمل، ونتطلع إلى أعوام مديدة أخرى من التعاون».

وقال شكري عيد المدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية في «سيسكو الشرق الأوسط»: «تربط رؤية الإمارات 2021 التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي بنتائج وثيقة الصلة بالمجتمع، مثل جودة الحياة والسعادة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيفضي إلى نتائج عالمية المستوى في الابتكار الرقمي».

واختارت هيئة تنظيم الاتصالات و«سيسكو» مجالات تركيز محددة وفقاً للأولويات الوطنية لدولة الإمارات، تعد دعائم أساسية للاقتصاد الوطني، وتتضمن الحكومة الذكية والسياحة والمناطق الذكية والتجارة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطاقة.

وستعمل سيسكو مع الهيئة من أجل تطوير المشاريع التكنولوجية التي تبرز قيمة التحول الرقمي في تلك المجالات، وذلك بهدف تحقيق مزايا تبني التكنولوجيا الرقمية للاقتصاد.

مبادرات

* تنمية المواهب عبر أكاديمية سيسكو للشبكات، لتوفير الفرص للمواطنين والمقيمين في الدولة للاستفادة من مسارات تعليمية ومهنية فريدة في وظائف العصر الرقمي.

* الابتكار في مجال الأعمال، وذلك من خلال ترسيخ نظام مستدام وإيجاد برامج لتبادل الابتكار تسعى إلى تحسين حياة سكان المدن.

* البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني، من خلال إنشاء بنية مرنة وداعمة لبناء القدرات اللازمة لحماية البنية التحتية الحيوية.