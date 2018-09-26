«أكوابليكس» تتأهل لنهائيات جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

تأهلت شركة أكوابليكس المتخصصة في قطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصحية، للتصفيات النهائية لجوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة 2018. وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل يقام اليوم في فندق ريتز كارلتون - مركز دبي المالي العالمي.

وللشركة شراكات حصرية مع أكثر من 30 علامة تجارية. وتبلغ مبيعاتها أكثر من 100 مليون درهم سنوياً. وقال رافي هيندوجا مدير أكوابليكس إن الشركة تسعى جاهدة لتكون «أفضل موزع في منطقة دول التعاون»، وتتواجد أكوابليكس حالياً في الإمارات وسلطنة عمان والبحرين مع خطط نمو طموحة للمستقبل للاستفادة من الاحتياجات المرتبطة بأعمال الإنشاءات في المنطقة. وتستهدف جوائز جلف كابيتال تقدير الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات السجل الحافل بتقديم منتجات وخدمات عالية