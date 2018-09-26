«سوفتوير أيه. جي» تستعرض حلول إنترنت الأشياء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سوفتوير أيه. جي» شركة البرمجيات المستقلة، عن مشاركتها في أسبوع «جيتكس» للتقنية 2018.

وستعرض الشركة خلال المشاركة مجموعة من تقنياتها وحلولها الذكية والمرنة إلى جانب منصة الأعمال الرقمية ومنصة «كوميولوسيتي آي. أو. تي»، وذلك تحت عنوان #احظ_بتجربة_كل_شيء.

وتهدف «سوفتوير أيه. جي» من خلال هذه المشاركة إلى التواصل مع العملاء لمساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم من خلال اعتماد تقنياتها المتطورة والذكية والمستقلة.

ومع مضي الشركات في المنطقة بعملية التحول الرقمي، ستقدم «سوفتوير أيه. جي» في منصتها في «جيتكس» أيضاً عروضاً تفاعلية وحالات استخدام تستفيد من قوة إنترنت الأشياء. وتتضمن هذه العروض حلول إدارة سير العمل وتقنية «التوأم الرقمي» وحلول التكامل وواجهات برمجة التطبيقات ورقمنة عمليات «أجايل» ومنصة مراقبة الخدمات.

بالإضافة إلى تسليطها الضوء على منصتها «كوميولوسيتي آي. أو. تي» وغيرها من التقنيات الذكية، ستعرض «سوفتوير أيه. جي» معلومات فورية حول التحليلات المتقدمة ولوحات القياس التي تعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة. وستلقي الشركة من خلال عروضها، الضوء على آلية مراقبة سلسلة التوريد، وتوضيح كيفية عمل منصة «كوميولوسيتي».

وقال رامي كشلي، نائب رئيس «سوفتوير أيه. جي» في منطقة الخليج والمشرق العربي: «هذه هي المشاركة الثانية لنا في هذا الحدث، حيث سنعرض هذا العام منتجاتنا المبتكرة وحلولنا الذكية، بما في ذلك منصة الأعمال الرقمية ومنصة «كوميولسيتي آي. أو. تي».