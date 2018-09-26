«أراد» تكلّف «بي آي سي» بتنفيذ عقد للبنية التحتية في «الجادة»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «أراد» فوز شركة «بي آي سي للمقاولات» بتنفيذ أوّل حزم أعمال البنية التحتية وبقيمة 103 ملايين درهم في مشروع «الجادة» في قلب الشارقة.

وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 24 مليون قدم مربع، وتبلغ القيمة الإجمالية لأعمال البنية التحتية للمشروع مليار درهم.

حيث تولت شركة جاكوبس للهندسة تصميم أعمال البنية التحتية. ويتضمن نطاق عمل شركة «بي آي سي للمقاولات» في المشروع إنشاء أعمال الطاقة الكهربائية والمياه وشبكات الاتصالات وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء وتشييد الطرق، حيث ستباشر بأعمال تجهيز الموقع فوراً ويتوقع الانتهاء منها بحلول أكتوبر 2019.

وتضم المرحلة الأولى من الجادة 14 مبنىً للشقق السكنية بإجمالي 1300 وحدة، إضافة إلى 100 فيلا شبه مستقلّة ومنزل متلاصق. وتجري الأعمال الإنشائية في الجادة على قدمٍ وساق عقب إطلاق المشروع في أبريل حيث ستتولى شركة العمارة الحديثة للمقاولات تنفيذ الأعمال الإنشائية لأول 4 مجمّعات سكنية بالمرحلة الأولى عقب فوزها بأوّل عقود الإنشاءات لهذا المشروع الذي تصل قيمته الإجماليّة إلى 24 مليار درهم.

ثقة

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراد: سعداء للتعاون مع «بي آي سي للمقاولات» التي تمتلك سجلاً مميّزاً وخبرات واسعة، ونحن واثقون من قدرتها على تنفيذ كافة مهامها وفق أعلى المعايير العالميّة للجودة والتميّز، وهو ما نسعى إليه في كافة مشاريعنا.