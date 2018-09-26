نمو أعمال «إجادة» لإدارة الأصول في 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «إجادة» لإدارة الأصول، مزود حلول المجمعات المتكاملة، عن تطور كبير في نمو أعمالها تمثل بفوزها بعقود تتجاوز قيمتها الـ200 مليون درهم خلال العام الجاري.

ومن خلال مشـاركتها في معرض إدارة المرافق FM EXPO 2018، الذي يجري تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي تجري من 23 إلى 25 سبتمبر 2018، سـتقوم إجـادة باســتعراض خدماتها ومسـاهمتها الفعالة في الارتقاء بقطاع إدارة المرافق والأصول العقارية والخدمـات الأمنية مع تسليط الضوء على التطبيقات الحديثة والتقنيات المتطورة التي بدأت بتطبيقها في المباني والمنشـآت التي تقوم شـركاتها بإدارتها.

وتشـمل محفظة المشـاريع الجديدة التي فازت بها إجـادة عدداً من العملاء المتميزين والمشـاريع الرائدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: شـركة أبوظبي للإعلام، سيتي ووك، بوكس بارك، بلو واترز، شـركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، مؤسسة التنمية الأسـرية، عـيادات فاليانت، داماك العقارية، فنادق ومنتجعات كمبينسكي، دبي باركس اند ريزورتس، القرية العالمية، لؤلؤة جميرا وغيرهـا.

وبالتزامن مع النمو في حجم أعمالها، تسـعى إجـادة إلى التوسع في مجموعة شاملة من خدمات إدارة الأصول لكافة قطاعات السوق من خلال شـركاتها الثلاث، إدامـة (لإدارة حلول المرافق)، وأركان (لإدارة الحلول الأمنية) وشـبكة (شـركة خدمات الوحدات).