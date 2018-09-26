جناح ياباني في «معرض الساعات والمجوهرات» للمرة الأولى

المصدر: الشارقة - البيان

يشهد «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته الـ45 التي تقام فعالياتها في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 2-6 أكتوبر المقبل، مشاركة يابانية قوية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الحدث الذي انطلق قبل 24 عاماً.

وتتمثل المشاركة اليابانية في دورة المعرض الخريفية لهذا العام، والتي تقام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بجناح وطني ضخم يضم نخبة من الشركات اليابانية العاملة في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات.

وتشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض الذي يقام على مدى 5 أيام، حيث يضم الجناح الهندي تحت مظلته 58 شركة ، فيما حلت هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني بـ 55 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لإيطاليا وتركيا وماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.