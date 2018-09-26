«تروبيل» تدشن مركز توزيع متطوراً بمجمع دبي الصناعي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة تروبيل العاملة في مجال استيراد السلع الاستهلاكية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، مركز توزيع جديداً مجهزاً بأحدث التقنيات في منطقة مجمع دبي الصناعي، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التشغيل بالكامل في هذه المنشأة الشهر المقبل.

ويتميز المركز الجديد بموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي وموقع معرض إكسبو 2020 دبي، وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 700 متر مربع من المساحات الخضراء، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وتم تجهيز هذه المنشأة بأحدث التقنيات المتطورة وأنظمة إدارة المخازن وأساطيل المركبات، ويضم أكثر من 20 جهاز مناولة للمواد و21 منصة تحميل متعددة الأغراض، ولديها القدرة على استقبال أكثر من 7000 حاوية سنوياً.

وقال المدير جيتندرا غاندي: تضم المنشأة مركز تخزين يمكن تعديل درجة حرارته، ويمكن أن يستوعب ما يصل إلى 21 ألف موقع تخزين للأطعمة المجمدة والمبردة والجافة بالإضافة إلى المواد غير الغذائية، كما يضم المركز منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية الخارجية (3PL)، ومن المتوقع أن يعمل بالكامل بحلول مايو 2019. وتنشط الشركة في خمسة قطاعات رئيسية تشمل المواد الغذائية والمشروبات والضيافة والموردين والسوق الحرة.