«أبوظبي للجودة» يصدر 2000 شهادة مطابقة للعاملين بالتوصيلات الكهربائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أكثر من 2000 شهادة مطابقة للأفراد العاملين لدى الشركات العاملة في مجال التوصيلات الكهربائية الداخلية وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين المجلس وشركة أبوظبي للتوزيع في يوليو 2017.

والتي تنص على اعتماد شركة أبوظبي للتوزيع لشهادة المطابقة الصادرة من المجلس وإدراجها كمتطلب ضمن الإجراءات الخاصة بترخيص الأفراد والشركات للعمل في مجال التوصيلات الكهربائية الداخلية.

يقوم المجلس بموجب الاتفاقية بتقييم الطلبات المقدمة من الأفراد وإصدار شهادات المطابقة التي تلبي اشتراطات برنامج المطابقة، حيث أصدر المجلس حتى الآن 2019 شهادة مطابقة للأفراد تشمل، مساعدا كهربائيا عدد 719، وكهربائيا عدد 365، ومشرفا فنيا عدد 321، ومساعد مهندس كهربائي عدد 175، ومهندسا كهربائيا عدد 188، ومهندسا كهربائيا أول عدد 76 بالإضافة إلى إصدار 175 شهادة مطابقة للمهندسين الحاصلين على مؤهل التوصيلات الكهربائية.

وقال سلطان المهيري، مدير إدارة خدمات المعلومات والمشاركة في أبوظبي للجودة والمطابقة: «يسعى المجلس من خلال برامج المطابقة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من الأفراد العاملين في هذا المجال وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية».