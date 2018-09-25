طيران الإمارات تنال جائزة أفضل ترفيه في الأجواء

المصدر: وام

نالت طيران الإمارات للمرة الثانية على التوالي جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي" خلال حفل جوائز خيارات المسافرين أبيكس إكسبو APEX EXPO الذي أقيم مؤخراً في مدينة بوسطن الأميركية.

وحصلت الناقلة أيضاً على تصنيف ناقلة عالمية من فئة خمسة نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية وهو الأعلى في البرنامج الرئيس لتصنيف الناقلات الجوية والذي يستند فقط على ردود فعل وآراء المسافرين.

واستثمرت الناقلة بنظامها للترفيه في الأجواء ice كجزء أساسي من خدماتها ذات المستوى العالمي كما أطلقت مؤخراً قناتين للأطعمة والمشروبات على هذا النظام وذلك لاطلاع ركابها على كيفية إعداد قوائم الطعام والشراب على الطائرات والعمل مع شركائها العالميين.

ويوفر ice 3500 قناة ترفيهية بما في ذلك أحدث الأفلام حول العالم بنحو 40 لغة ومسلسلات تلفزيونية وعشرات الآلاف من المقطوعات الموسيقية وألعاب الفيديو ..وفي العام الماضي أضافت الناقلة أكثر من 1000 قناة لتتيح للعملاء مزيداً من خيارات الترفيه في الأجواء.

وكانت طيران الإمارات وقعت شراكة مع "لينكد-إن" لتقديم برامج تعليمية يستفيد منها الركاب عبر نظامها الترفيهي وتغطي البرامج مواضيع شتى مثل الإدارة العامة والتسويق وكذلك دورات uTalk اللغوية التي تقدم دروسا للمبتدئين.

وتتوفر خدمة استقبال البث التلفزيوني الحي على أكثر من 170 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات حيث يمكن للركاب مشاهدة البطولات الرياضية وأحدث الأخبار العالمية.

كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للعملاء في جميع الدرجات الاستمتاع بـ 20 ميغابايت من البيانات مجاناً ..ويمكن لأعضاء سكاي واردز الإمارات أيضاً الاستمتاع بخدمة الواي فاي المفتوحة مجاناً أو بأسعار مخفضة أثناء الرحلات وذلك تبعاً لفئة العضوية والدرجة التي يسافرون فيها ويستخدم مليون راكب الإنترنت على رحلات الناقلة كل شهر.

وتستند فكرة جوائز خيارات المسافرين أبيكس إكسبو على آراء المسافرين من جميع أنحاء العالم ..وقد شارك المسافرون في تصنيف أكثر من مليون رحلة لحوالي 500 ناقلة جوية حول العالم خلال الفترة من 1 يوليو 2017 وحتى 31 يونيو 2018.