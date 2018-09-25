طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية للمسافرين إلى سنغافورة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاقها عروضاً سعرية خاصة للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سنغافورة. وتشمل العروض حجوزات الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال حتى 7 أكتوبر 2018، على أن يتم السفر بين 25 سبتمبر 2018 و31 يوليو 2019.

وتبدأ الأسعار من 2045 درهماً للدرجة السياحية ومن 11375 درهماً لدرجة رجال الأعمال.

وتكتسب سنغافورة شهرة على مستوى العالم بفضل التجارب التي تقدمها ومنها تجربة فندق مارينا باي ساندز الشهير بموقعه الشاهق فوق الخليج والذي يوفر أكبر مسبح لا متناهي على السطح في العالم، وحدائق سنغافورة النباتية وحديقة الحيوانات الأفضل في العالم.

للاطلاع على قائمة الشروط والأحكام الكاملة الخاصة بهذا العرض، يمكن الاتصال مع وكلاء السفر المعتمدين أو زيارة www.emirates.ae.