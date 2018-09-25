8 % ارتفاع فـائـض الحساب الجاري للإمارات 2018

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

توقع استطلاع لوكالة «بلومبرغ» أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 2.5% في العام الجاري و3.1% العام المقبل 2019، يرتفع إلى 3.4% في عام 2020.

وكانت نسب النمو في نتائج الاستطلاع السابق 2.5% في العام الجاري، و3.1% في 2019، و4% في عام 2020. وتوقع خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن ينمو فائض الحساب الجاري بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري و6.7% العام المقبل وبنسبة 6.9% في عام 2020.

وكانت توقعات الاستطلاع السابق أن ينمو فائض الحساب الجاري بنسبة 6.6% العام الجاري، وبنسبة 5.4% العام المقبل وبنسبة 4% عام 2020 من إجمالي الناتج المحلي.

كما توقع الخبراء في الاستطلاع الذي نشرت الوكالة نتائجه أمس، أن يصل فائض الميزانية في الإمارات إلى 1.2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، وإلى 1.4% العام المقبل، وإلى 1.6% عام 2020، مقابل توقعات بعجز يبلغ 0.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الجاري، وفائض بنسبة 1.3% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، ولم يتوقعوا شيئا لعام 2020.

وخليجياً توقع الاستطلاع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام الجاري وبنسبة 2.7 % و2.6% على التوالي خلال العامين المقبلين. وأن ينمو اقتصاد مملكة البحرين بنسبة 3.1% خلال العام الجاري وبنسبة 3% و 2.8 % خلال العامين المقبلين.

وأن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 1.9 % العام الجاري وبنسبة 3% و 2.3 % في العامين المقبلين. وأن ينمو اقتصاد عمان بنسبة 3.2 % خلال العام الجاري، ثم يتباطأ خلال العامين المقبلين لينمو بنسبة 3.1 % و3 % على التوالي.

وعربياً أفاد الاستطلاع بأن الاقتصاد المصري سوف ينمو بنسبة 5.2 % خلال العام الجاري. و5.5% في 2019، وبنفس النسبة في عام 2020. وأن ينمو اقتصاد تونس بنسبة 2.5 % في عام 2018، وبنسبة 2.9% العام المقبل و3.2% عام 2020.

وأن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 3.3% العام الجاري وبنسبة 3.8% العام المقبل. وأن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 1.9 % العام الجاري، ثم 2.4% العام المقبل و3% عام 2020.