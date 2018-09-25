إطلاق أكاديمية ساوث ويلز للطيران في دبي الجنوب

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والبروفسور جولي ليدون، نائب رئيس «جامعة ساوث ويلز» أمس الأول «أكاديمية ساوث ويلز للطيران» التابعة لجامعة ساوث ويلز البريطانية في «دبي الجنوب». وعلى هامش الافتتاح، أعلن البروفيسور جون أندروز، وكيل رئيس «جامعة ساوث ويلز» اختيار معالي الشيخ نهيان بن مبارك راعياً دولياً للجامعة، كما تم تقديم الدكتوراه الفخرية لكل من الشيخ نهيان بن مبارك وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

الأكاديمية

وتبلغ مساحة الأكاديمية 3,000 متر مربع وتقع في مجمع الأعمال في «دبي الجنوب»، وتضم طابقين مخصصين لتعليم هندسة الطيران وورشة عمل معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني فضلاً عن توفير طائرة ومحرك طائرة مروحي «سي اف ام 56-3» ومختبرات مخصصة للهندسة الميكانيكية ومناطق صيانة عازلة للصوت. كما تشمل مختبراً مخصصاً للتدريب العملي الإلكتروني ونظم إلكترونيات طيران. كما تتوفر معدات طيران مشتركة «سناب للأدوات الصناعية»، الشريك الاستراتيجية للأكاديمية. ويأتي الافتتاح تتويجا للجهود المبذولة في بناء هذا المشروع على مدار سنتين، وذلك بعد توقيع مذكرة تعاون مع «مؤسسة مدينة دبي للطيران»، المؤسسة الأم لـ «دبي الجنوب» في مايو 2016.

نجاحات

وقالت جولي ليدون، نائب رئيس جامعة ساوث ويلز: «استطاعت «دبي الجنوب» أن تحقق الكثير من النجاحات في مسيرتها الرامية إلى أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران. ونتطلع من خلال هذه الأكاديمية إلى أن نكون الوجهة المثالية بالمنطقة في تقديم مقررات تعليمية متقدمة ومتخصصة في هندسة الطيران. ويسعدنا أن يتم اختيارنا كشريك استراتيجي لـ«دبي الجنوب» لنلعب دوراً هاماً في تعزيز وتوفير وتأهيل الكفاءات في صناعة الطيران السريعة النمو في المنطقة.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: شراكتنا مع جامعة ساوث ويلز دفعة قوية لمكانة دبي الجنوب كمركز عالمي للطيران، كما تؤسس لإمارة دبي كمركز رائد للتعليم في مجال الطيران والابتكار، مشيرا إلى أن «أكاديمية ساوث ويلز للطيران» ستوفّر مجموعة واسعة من الخيارات المهنية الجاذبة لجيل الشباب في المنطقة، الأمر الذي سيرسخ مكانة دبي كوجهة إقليمية متخصصة لتقديم أهم البرامج التعليمية في مجال هندسة صيانة الطيران وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

مقررات

ستوفر الأكاديمية المتخصصة في مجال هندسة الطيران برامج ومقررات تعليمية معتمدة من «هيئة المعرفة والتنمية البشرية» تشمل بكالوريوس تطبيقي - بكالوريوس هندسة بمرتبة شرف في هندسة صيانة الطائرات، بالتعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية والهيئة العامة للطيران المدني ودرجة بكالوريوس ودورة تأسيسية في هندسة صيانة الطيران.