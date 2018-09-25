«الاتحاد العقارية» تسلّم مشروع «أويا ريزدنسز» بتكلفة 450 مليون درهم

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أكملت «الاتحاد العقارية» تسليم أحدث مشاريعها العقارية «أويا ريزدنسز» في منطقة دبي موتور سيتي. وكان المشروع منذ بدايته قد حظي باهتمام ملحوظ من المستثمرين والمشترين على الخريطة. وتم تطوير المشروع بتكلفة بلغت 450 مليون درهم، ويمتد المبنى على مساحة 184 ألف قدم مربعة ويحتوي على طابق أرضي وخمسة طوابق علوية، كما يتضمن 269 وحدة سكنية تضم شققاً منوعة، وتتوفر جميع الشقق حالياً للإيجار.

رؤية

وقال أحمد يوسف خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الاتحاد العقارية: يعكس مشروع أويا ريزدنس رؤية شركتنا الاستراتيجية المتجددة والرامية إلى الارتقاء بجودة الوحدات السكنية ومشاريع التجزئة في السوق المحلية، وضمان تحقيق قيمة أكبر للسكان والعملاء على حد سواء. ومن شأن تسليم المشروع أن يمهد الطريق أمام المرحلة الثانية من منطقة دبي موتور سيتي والنمو المرافق للأحياء المحيطة بالمشروع.