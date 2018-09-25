الحرف العربي يلمع في واجهة متحف المستقبل

المصدر: Ⅶدبي- مشرق علي حيدر

رصد «البيان الاقتصادي» بدء عمليات تشكيل نوافذ مبنى متحف المستقبل بالحروف العربية.

وتستعين شركات البناء بتقنيات صناعة الطيران، للحصول على البناء الخارجي ناعم الملمس، وسيجري تغطية المبنى بـ890 من ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ والفايبرغلاس، أما الأسطح الأفقية الوحيدة في المبنى فتشكّل طوابقه. ويهدف المبنى، الذي من المتوقع أن يفتتح أبوابه عام 2019، إلى أن يكون حاضنة للابتكارات بدلاً من اقتناء تحف فنية من غابر العصور. المبنى من تصميم «كيلا ديزاينز»، والمبنى حاصل على شهادة المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.

أما مصدر الإلهام وراء شكله شبه المستدير فيعود إلى فلسفة «فينج شوي» الصينية، حيث شكل المبنى يمثل الأرض والسماء، أما الفراغ في الوسط فيمثل المجهول، ويسعى هذا النظام الفلسفي إلى إضفاء التناغم مع البيئة المحيطة.