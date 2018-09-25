وزارة الاقتصاد تطلق دليل «بوصلة المستثمر»

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أطلقت إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد إصداراً جديداً بعنوان «بوصلة المستثمر»، وهو عبارة عن دليل متخصص، يهدف إلى التعريف بالمزايا والحوافز، التي تتمتع بها منظومة الاستثمار الحيوية بدولة الإمارات.

ويأتي الدليل في إطار التزام وزارة الاقتصاد بتوفير بيئة معرفية غنية بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة، التي ترسم صورة واضحة عن المناخ الاقتصادي والبيئة الاستثمارية بدولة الإمارات، وتزيد وعي القطاعين العام والخاص بتطورات الاقتصاد الوطني وحوافز أنشطة الأعمال الاستثمارية والتجارية في الدولة، ما يثري قرارات وخطط المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

ويتوافر الدليل بصيغة مطبوعة باللغتين العربية والإنجليزية تتوافر لدى مكاتب وزارة الاقتصاد والجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الدولة ومنصات الفعاليات الاقتصادية، فيما يتوفر الدليل نفسه بصيغة إلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد الإلكتروني.

وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الدليل هو ثمرة جهود مجموعة من الخبراء والمتخصصين في وزارة الاقتصاد، لتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات وفرص الشراكة والتعاون التي تطرحها مع التركيز على الخصائص والمميزات التجارية والاستثمارية، التي تتمتع بها كل إمارة من إمارات الدولة السبع.

وأضاف أن محتويات الدليل تعكس صورة واضحة عن تنوع اقتصاد دولة الإمارات وتبرز مصادر قوته وتنافسيته الاستثمارية.

وقالت هند اليوحة مديرة إدارة الاستثمار: إن الدليل ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يقدم القسم الأول نظرة عامة على الآفاق المستقبلية لدولة الإمارات، فيما يصف القسم الثاني بالتفاصيل والأرقام والمؤشرات معالم الاقتصاد الوطني للدولة. أما القسم الثالث فيسلط الضوء على أكثر المجالات أهمية التي تتولى دولة الإمارات طرحها ضماناً لجعلها وجهة استثمارية رائدة. وأخيراً، يوفر القسم الرابع نظرة معمقة على فرص الاستثمار في الإمارات.