900 مستثمر سياحي يطّلعون على جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين

المصدر: Ⅶدبي- البيان

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي فعاليات الدورة الأولى من «مؤتمر الصين»، الذي استضافته خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين في فندق أتلانتس النخلة، بحضور أكثر من 900 شخص ممن شاركوا في العديد من ورش العمل، والجلسات التي قدمها خبراء ومتحدثون من رواد قطاع السياحة المحلي وكذلك من الصين، والذين اطلعوا على استراتيجية جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين، وكذلك آخر التحديثات التقنية، التي قدمها شركاء التكنولوجيا.

وأتاح المؤتمر كذلك المجال أمام أبرز الشركات العاملة في القطاع لتبادل الآراء والخبرات، وبحث إمكانية تطوير العلاقات، فيما شاركت كل من Huawei، وTencent، و Ctrip، Mafwengo، وFliggy، وAlipay، و Meituan&DaZhongDianPing في الحدث. واستعرض المؤتمر المؤشرات القوية لأداء السوق الصيني في دبي باعتباره أسرع الأسواق الرئيسية للإمارة، التي استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 578 ألف زائر صيني، بزيادة قدرها 9 في المائة. وارتفعت نسبة المسافرين القادمين من الصين إلى دبي ارتفعت بنسبة 29 في المائة.

وجاءت استراتيجية «جاهزية دبي للزوار الصينيين» لتدعم مسيرة التعاون بين دبي والصين وتوثق من العلاقات الثنائية بينهما. كما أنه من خلال القيام بمبادرات مهمة تنفذ بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل Alipay، و WeChat ضمن الهدف الرئيسي وهو تعزيز تجربة الزائر الصيني في دبي.

وجاء حضور لي لينج بينج، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي لفعاليات المؤتمر تأكيداً على أهمية هذا الحدث. وقالت: «نحرص على توطيد العلاقات والتواصل المستمر مع دبي للسياحة لفتح آفاق جديدة، وتوثيق التعاون المثمر والشامل ولا سيما في مجال السياحة والسفر».

مقومات سياحية

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «تواصل دبي مسيرتها نحو التميز في شتى المجالات ولا سيما قطاع السياحة، وذلك لما تقدمه من مقومات سياحية هائلة تتواكب مع تطلعات الزوار، وأثمرت جهودنا التسويقية في الأسواق العالمية ولا سيما السوق الصيني في تعزيز مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة للزوار الصينيين». وأكد تيموثي كيلي، المدير العام والنائب الأول للرئيس، العمليات في أتلانتس، النخلة: «لا تزال الصين من الأسواق الرئيسية المصدرة للزوار بالنسبة لنا، حيث شهدنا زيادة قياسية في عدد الزوار الصينيين وبنسبة 18% خلال فترة رأس السنة الصينية الجديدة».

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: «كانت الناقلة السباقة في إطلاق خدمات من دون توقف بين الشرق الأوسط والصين ودعمت من خلالها قطاع التجارة بين الأخيرة وباقي أنحاء العالم عبر دبي، مقرها الرئيس».

قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «لدينا خطط لتوسعة حضور علامتنا التجارية "العنوان" إلى الصين عبر افتتاح فنادق ووجهات للشقق الفندقية».

«هواوي» تروّج الإمارة عالمياً

أعلنت هواوي لخدمات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جزءٌ من مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن إبرام شراكة مع دائرة السياحة بدبي خلال فعاليات «مؤتمر الصين 2018» والذي أقيم مؤخراً في فندق «أتلانتس النخلة». وشهد المؤتمر قيام مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين بإطلاق خدمة «سكاي تون» الاستراتيجية، وهي خدمة عالمية معقولة التكاليف لتجوال البيانات المحمولة ومصممة خصيصاً للسياح القادمين من الصين، وتهدف إلى دعم جهود دائرة السياحة في الترويج لدبي كوجهة مفضلة أمام السياح الصينيين.

وقال جاستن تشن، المدير الإداري شركة هواوي لخدمات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتبع هواوي منهجية راسخة في جميع الخدمات التي تقدمها، إذ تضع العملاء على رأس قائمة أولوياتها. وقد قادتنا هذه المنهجية التي تتمحور حول العملاء بالدرجة الأولى إلى التحسين الدائم لخدمة «سكاي تون» التي ستواصل الترويج لدبي كوجهة مفضلة بالنسبة للسياح.

ويوفر تطبيق «سكاي تون» للسياح الصينيين الذين يستخدمون هواتف هواوي أو هونر، خدمة عالمية شاملة لاستخدام البيانات بشكل مدروس أثناء التجوال.