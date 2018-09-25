«نخيل» تتفق على تمويل ملياري لـ «ديرة مول»

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

كشف علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة «نخيل للتطوير العقاري» في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» عن قرب الاتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمويل عمليات تشييد مشروع ديرة مول الذي تطوره الشركة في جزر ديرة. ونفت «نخيل» ما ذكرته وكالة رويتزر أمس حول عزم الشركة إصدار صكوك دولارية وبيعها خلال الأشهر القليلة المقبلة. ووصف لوتاه تلك الأنباء بأنها «غير دقيقة»، مؤكداً في الوقت ذاته تلقي الشركة عروضاً من بنوك محلية ودولية تعرض قروضاً وتسهيلات مالية.

وأوضح لوتاه أن اتفاق القرض في مراحله الأخيرة، وإتمامه يعكس ثقة سوق الإقراض بمشاريع الشركة التي تندرج تحت بند الأصول العقارية القيمة ذات العائدات المستدامة.

وأشار لوتاه، إلى أن الشركة ماضية في دراسة كل الخيارات التي تتيح تسريع استكمال المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها تعظيم العائدات والأرباح.

ولم يذكر لوتاه قيمة القرض الذي سيجري استخدامه في تمويل مشروع ديرة مول، لكنه قال لـ «البيان الاقتصادي» في أبريل 2017 إن قيمة عقد تشييد مشروع ديرة مول في جزر ديرة تبلغ 4.2 مليارات درهم، وستنفذه شركة الاتحاد للهندسة الإنشائية «يونك»، وتبلغ قيمة الاستثمارات في المشروع بضمنها قيمة الأرض والبنية التحتية والإنشاءات مجتمعة 6.2 مليارات درهم.