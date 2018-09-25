«الظاهرة» تستثمر 1.84 مليار درهم في رومانيا

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أعلنت شركة الظاهرة للاستثمار الزراعي استثمار 500 مليون دولار (1.84 مليار درهم) في العديد من القطاعات بجمهورية رومانيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة . يأتي ذلك عقب استحواذ الشركة مؤخراً على جزيرة برايلا وهي أكبر مزرعة متكاملة في أوروبا.

وكان وفد يمثل فريق القيادة التنفيذية في الشركة برئاسة خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة أعلن ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى رومانيا.

وبحث الوفد إمكانية الاستحواذ على أراض زراعية أخرى في رومانيا والاستثمار في المحفظة الحالية للآليات والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى إنتاج سنوي مجمع بمقدار مليون طن متري من الحبوب والأعلاف المركبة بحلول 2022.

كما بحث إمكانية تأسيس مركز وصوامع لتجميع الحبوب بقدرة استيعابية تقدر بمليوني طن متري من سلالات الحبوب المختلفة المنتجة بواسطة شركة الظاهرة أو المزارع الرومانية غير التابعة لها. وسيعمل مركز الحبوب على تسهيل إنشاء مخزون استراتيجي وتنشيط حركة المخزون والتجارة على الصعيد الدولي. ومن أجل تسهيل معالجة وتوزيع إنتاجية العلف سيتم إنشاء 5 مصانع لتجفيف الأعلاف وتحويلها إلى أقراص صغيرة.

وتخطط شركة الظاهرة للاستحواذ على متعهد توفير خدمات لوجستية في ميناء كونستنتا لتسهيل تصدير الحبوب واستيراد الأسمدة كما تعتزم الشركة إنشاء شركة أسمدة متخصصة تكون من مسؤولياتها استيراد الأسمدة إلى رومانيا والتجارة في أسواق مجاورة بحجم يبلغ 350 ألف طن متري سنوياً.

ويعد تأهيل الميناء جزءاً من خطة شركة الظاهرة للاستثمار في قطاع تربية المواشي عن طريق إقامة حظائر ذات قدرة استيعابية لقطيع يبلغ تعداده 150 ألف رأس من سلالات الماشية المختلفة فضلاً عن استثمارات أخرى لها قيمة مضافة في رومانيا بما في ذلك مصانع ومراكز للتعبئة وتغليف الفواكه والخضروات وانتاج اللحوم التي تختلف باختلاف متطلبات عملاء الشركة التي تقوم حالياً بصدد عمل دراسة لاحتياجات الإمارات من هذه اللحوم والتعاون من أجل توفيرها في أسواق الدولة بحراً أو جواً.

وبلغت مساحة الاستحواذ حوالي 56 ألف هكتار مما يتيح للشركة إنتاج ما يفوق 500 ألف طن من الحبوب حيث تنتج جزيرة برايلا 90 ألف طن من القمح و50 ألف طن من الشعير و120 ألف طن من الذرة و28 ألف طن من دوار الشمس و30 ألف طن من فول الصويا.

وقال خديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة انه عقب إضافة جزيرة برايلا لمحفظة مشاريعنا الزراعية العالمية توسعت خطط الشركة لتشمل الاستثمار في خدمات القيمة المضافة. وأضاف: نعمل حالياً على تعزيز الزراعة المحلية وقطاعات الخدمات اللوجستية والأهم من ذلك هو أن هذه الاستثمارات ستساهم بدورها في تحقيق أمن غذائي طويل الأمد لرومانيا وشركائنا في الدول الأخرى. وأشار أن الاستحواذ على جزيرة باريلا الرومانية هو هدية للإمارات وشعبها. وقال: كل الشكر لقيادتنا الرشيدة التي قامت بتذليل كافة العقبات التي واجهتنا في بناء الثقة وأعطت الحكومة الرومانية تطمينات بنجاح عملية الاستحواذ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

الأمن الغذائي

فيما يخص احتياجات الإمارات من المحاصيل الاستراتيجية، قال خديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة إن بعض المحاصيل يمكن إنتاجها في الدولة بفضل توفر التقنية الحديثة والبيوت المغطاة أما المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والذرة فلا يمكن إنتاجها داخل الدولة نظراً لطبيعة التربة وقلة المياه، مشيرا إلى أن جزيرة برايلا تمتاز ببنية تحتية مميزة.