أسبوع إماراتي في منظمة «الويبو» للملكية الفكرية

المصدر: Ⅶجنيف - البيان

شاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين لجمعيات الدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف، بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.

تناقش الاجتماعات التي تعقد في مقر المنظمة خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 2 أكتوبر، نحو 30 بنداً مدرجة على جدول أعمالها تشمل البرامج والميزانيات والهيئات الرئاسية والمسائل المؤسسية وتقارير اللجان.

تشهد الدورة الحالية من الاجتماعات، تنظيم أسبوع إماراتي داخل مقر الأمانة العامة للمنظمة بجنيف، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتنسيق والتعاون مع بعثة الدولة في جنيف والأمانة العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ويضم معرضا مصاحبا لأعمال الاجتماعات يقدم منتجات إماراتية مبدعة وبأفكار مبتكرة مستوحاة من الموروث الثقافي للدولة، وتبدأ فعاليات اليوم الإماراتي التراثي غداً بحضور نخبة من كبار مسؤولي المنظمة وممثلي الدول الأعضاء وعدد من السفراء.

ويضم وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماعات الدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وبحضور عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة في منظمة التجارة العالمية، إلى جانب خلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، وعبد الله الحمادي مدير البرنامج الوطني للسياحة بالوزارة، وفاطمة خلف الحوسني مديرة إدارة العلامات التجارية، وفوزي الجابري مدير إدارة المصنفات الفكرية بالوزارة، وشيماء العاقل من مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية.

وشهد افتتاح الدورة الـ58 من جمعيات الدول الأعضاء بالويبو، والتي تعقد تحت رئاسة دوانغ شي دنغ سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية، استعراض قائمة البنود المدرجة والخاصة بافتتاح الدورات واعتماد جدول الأعمال وانتخاب أعضاء المكاتب.

وأكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع الافتتاحي للجمعية العامة، على ثقته بأن الدورة الحالية ستحرز تقدماً كبيراً في ضوء البنود الحيوية المطروحة على جدول أعمالها.

واستعرض خلال كلمته جهود دولة الإمارات في تأسيس وبناء منظومة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية لما لها من أثر مباشر في تشجيع وتحفيز مناخ الإبداع والابتكار داخل الدولة. وأكد أن مقترح استضافة الإمارات مكتباً خارجياً للويبو يتواءم مع أهداف الدولة في لعب دور إيجابي في نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعزيز ممارستها إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن المقترح تم صياغته وفقاً للمبادئ التوجيهية للويبو، معرباً عن تطلع الدولة لأن يحظى المقترح بالدعم والتأييد المرجو من الدول الأعضاء.