شراكة بين «ماركت الواجهة البحرية» و«اللولو» لافتتاح متجر تجزئة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّع «ماركت الواجهة البحرية» اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مجموعة اللولو»، سيتم بموجبها افتتاح متجرها الجديد في «ماركت الواجهة البحرية» والذي ستبلغ مساحته 55 ألف قدم مُربع. ويوفر المتجر الجديد، الذي سيفتتح أبوابه في شهر يناير من العام المُقبل، مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية للمتسوقين والمقيمين في منطقة ديرة.

ويُعد ماركت الواجهة البحرية مشروعاً عصرياً مجهزاً بأحدث التجهيزات والمرافق المتكاملة، ويمتد على مساحة تبلغ 120,000 متر مربع.

وقال عصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ«إثراء دبي»: «تأتي اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع «مجموعة اللولو» لترسخ من مكانة العلامتين التجاريتين كوجهة تسوق مثالية للعائلات. ونحرص على توفير مجموعة متكاملة ومبتكرة من المنتجات». من جهته، قال يوسف علي، مالك ومدير مجموعة اللولو التجارية «لولو هايبر ماركت»: «تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع ماركت الواجهة البحرية مدى التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا في منطقة ديرة».