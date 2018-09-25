«جيتكس شوبر» يستقطب كبرى شركات التقنية العالمية

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

يترقب عشاق التكنولوجيا والأجهزة المتطورة انطلاق فعاليات معرض «جيتكس شوبر 2018» الشهر المقبل، كونه المعرض الأبرز والأعرق من نوعه على مستوى المنطقة بمجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وذلك للاستفادة من أفضل الصفقات المجزية والعروض الترويجية المتميزة التي يوفرها المعرض.

ويعاود مركز دبي التجاري العالمي استضافة فعاليات المعرض في الفترة بين يومي 2 ـ 6 أكتوبر في قاعات زعبيل 4 و5 و6، حيث ستشهد نسخة المعرض لخريف العام 2018 إقامة منطقة مخصصة لإثراء تجارب الزوار تحمل اسم Xperience Zone، وتغطي أربعة أقسام وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعرض. وتهدف هذه المناطق إلى تزويد الزوار بالمعرفة التي تتيح لهم إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة عند شراء المنتجات من المعرض.

قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: سيعزز معرض «جيتكس شوبر» في دورة هذا العام عروضه القيّمة عبر إتاحة الكثير من الصفقات المجزية لزواره، فضلاً عن زيادة فرص فوزهم بالكثير من الجوائز المذهلة التي لا تتوفر في متاجر التجزئة التقليدية، وذلك من خلال تنظيم باقة واسعة من المسابقات اليومية وعلى مدار ساعات عمل المعرض.

وسعى فريق تنظيم معرض «جيتكس شوبر» لاستقطاب كبرى شركات التقنية العالمية، وحشد مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين في مجال التكنولوجيا من موقع «تيك رادار» ضمن إحدى المناطق المخصصة لإثراء تجربة الزوار. وسيشهد المعرض إقامة مسابقات في ألعاب الفيديو تستمر على مدى 5 أيام. تشكل منطقة تجارب المتسوقين المخصصة للطائرات بدون طيار أحدث المناطق الجديدة في المعرض.