انتخاب محمود البرعي نائباً لرئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلن الاتحاد الدولي للعقاريين العرب المنبثق عن الاتحاد الدولي للعقارات ومقره باريس، انتخاب د. محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري نائباً لرئيس الاتحاد في الانتخابات التي أقيمت مؤخرا.

وقال وليد موسى رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب إن الانتخاب يأتي تأكيداً على المكانة العالية التي تتمتع بها الإمارات كوجهة عقارية رائدة على مستوى العالم وتقديرا لدور د. محمود البرعي البارز دوليا وإقليميا ومحليا في تطوير الأسواق العقارية العربية ومعرفته العقارية الكبيرة في هذا المجال.

وأضاف أن البرعي سيترأس اللجنة الدولية في الاتحاد ليشرف على العلاقات الدولية وتطوير الفرص المتاحة بما يخدم المنطقة العربية.

وقال محمود البرعي: سنعمل جاهدين على ترويج البيئة العقارية العربية من خلال شبكتنا الدولية الكبيرة بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في بلادنا العربية.