وجهات «إعمار للضيافة» تفوز بأعلى تصنيفات «تريب أدفايزر»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حصدت «مجموعة إعمار للضيافة» أعلى تصنيفات موقع «تريب أدفايزر» للفنادق في دبي عن الفئات الرئيسية الثلاث: فنادق الخمسة والأربعة والثلاثة نجوم.

واحتل فندق «العنوان مرسى دبي»، من فئة الخمسة نجوم، المرتبة الأولى من بين 582 فندقاً في دبي، وفقاً لأكبر موقع للسفر والسياحة في العالم، وبناءً على تقييمات الزوار. وحصد فندق «منزل وسط المدينة» المركز الأول عن فئة فنادق الأربعة نجوم، وفندق «روﭪ المدينة الطبية» عن فئة ثلاثة نجوم. أما فنادق «روﭪ» الأربعة الأخرى في دبي فقد احتلت المراتب من 2 إلى 5 في تصنيف «تريب أدفايزر» لفئة الثلاثة نجوم. وهذه هي المرة الأولى التي تحصد فيها شركة ضيافة واحدة المركز الأول عن جميع فئات التصنيف.

إمكانات

وقال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة إعمار للضيافة»: «تمثل هذه الإنجازات تجسيداً للإمكانات التي يتمتع بها فريق عملنا المؤهل لتقديم أفضل الخدمات للزوار ووفق أعلى معايير التميز والأصالة. وأود في هذه المناسبة أن أتوجه إليهم بعميق الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد متواصل وما يبدونه من التزام كبير، وهو ما أثمر عن تحقيق فنادقنا لهذه النجاحات الكبيرة، الأمر الذي يعتبر بدوره مؤشراً على مدى شغف الضيوف بالإقامة معنا واستمتاعهم بالمرافق المتنوعة التي نقدمها لهم».

وجهات ومشاريع

وتشغّل «مجموعة إعمار للضيافة» 14 فندقاً و3 وجهات للشقق الفندقية في دبي ومصر، ولديها 40 مشروعاً قيد التطوير في عدد من أهم الأسواق العالمية. وتتضمن محفظة المجموعة 3 علامات تجارية هي: «العنوان للفنادق والمنتجعات»، وهي متخصصة بالفنادق والشقق الفندقية الفاخرة؛ و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، وتركز على الفنادق العصرية الراقية؛ و«روﭪ للفنادق»، المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة. ويتيح موقع «تريب أدفايزر» للمسافرين الاستفادة المثلى من كل رحلة يقومون بها، ويضم نحو 661 مليون تقييم تغطي أكبر مجموعة من وجهات ومرافق السفر والسياحة في العالم، بما في ذلك 7.7 ملايين من وجهات الإقامة وخيارات الطيران والتجارب الترفيهية والمطاعم.