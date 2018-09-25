«الذكاء الاصطناعي» يعزّز مكانة الإمارات لتحقيق اقتصاد المعرفة والابتكار

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي (أم الإمارات) حفظها الله، نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي مؤخراً ندوة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية الرابعة لريادة الأعمال، تحت شعار «مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي»، والتي أطلقت أعمالها المختلفة من ندوات وورش عملية ومعارض في كل من مدن أبوظبي والعين والظفرة.

وتطرقت الندوة إلى التعريف بمفاهيم ومبادئ استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة. وقالت أسما شباب، المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي، إن الشركات بوسعها تطوير أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي إذا توافرت لديها قاعدة بيانات قوية ومنظمة بجانب نظام تقني حديث.

وذكر بول دراكوبولوس، المختص في الذكاء الاصطناعي، أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تشكل حالياً الثورة الصناعية الرابعة التي تشهدها البشرية، وأصبحت تطبيقاته تساعد الشركات على النمو والمنافسة وخفض التكاليف.

وناقشت الدكتورة مريم سليمان مدرب دولي في القيادة ومستشار تطوير مؤسسي ومدير عام مؤسسة «كايزن» للتدريب، المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مشيرة إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال الشركات بات السؤال الأكثر أهمية في الوقت الحالي نظرا لتطبيقاته المنتشرة في كل ما حولنا مثل خدمة العملاء وفي القطاعات الخدمية من فنادق ومطاعم ومتاجر بجانب البنوك والنقل والتعليم والصحة والبيئة والطقس والاتصال والأمن والنفط والغاز.