1.5 مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.5 مليار درهم كان أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 52 إجراء. وتم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم و88 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزر العالم. وتصدرت ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم. وسجلت الرهونات 1.1 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة مليار درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 734 مليون درهم ورهن بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 233 مليون درهم.