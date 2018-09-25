تطبيق «إربانكلوب» يوسّع خدماته لتشمل دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق «إربانكلوب»، أحد أشهر التطبيقات الرقمية في الهند، منصة تقنية جديدة كلياً في دبي، لتقدم مجموعة من الخدمات المنزلية الشاملة للمقيمين في دبي وللزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم.

واستقطب «إربانكلوب» أكثر من 5 ملايين مستخدم منذ تأسيسه عام 2014 في الهند، ويدير التطبيق حالياً أكثر من 300 ألف طلب شهرياً في مختلف الأقاليم الهندية، منها مدن ذات تعداد سكاني هائل مثل دلهي، وبونيه، ومومباي.

وسيضم التطبيق في دبي أكثر من 40 شركة مختصة بالصيانة المنزلية وأعمال التصليح والنقل عبر مختلف أنحاء الإمارة. وشهد التطبيق منذ إطلاقه في دبي تحميل آلاف المرات، مع توقعات بزيادة هذه النسبة بمقدار 100% شهرياً. وترغب الشركة في توسيع خدماتها لتضم شبكة كبيرة من خبراء التجميل ومدربي اللياقة البدنية وخادمات مرخصات.