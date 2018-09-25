«سياحة الشارقة» تنظّم جولات ترويجية إلى شرق آسيا

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

أعلنت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة» عن تنظيمها جولات ترويجية إلى الأسواق الآسيوية في دول الشرق الأقصى، تشمل كلاً من إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وذلك بالتعاون مع «طيران الإمارات» في الفترة من 24 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع السياحي، من خلال ترسيخ الشراكات وتعزيز جهود التعاون مع كبار صناع السياحة في العالم وفتح أسواق سياحية جديدة.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة: «نعمل في الهيئة وفق خطة واضحة واستراتيجية مبتكرة، تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمثلة بتعزيز القطاع السياحي وجعل إمارة الشارقة الوجهة العائلية المفضلّة في العالم». ومن جهته، قال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: «نحن نعمل من خلال تشغيل 5 رحلات يومياً من هذه الأسواق، على تسهيل الربط بين الرحلات، الأمر الذي يدعم تحقيق الأهداف السياحية التي تنتهجها الشركة».