«غرفة الشارقة» تختتم مشاركتها بمعرض الصناعات الغذائية في موسكو

المصدر: Ⅶالشارقة- البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، فعاليات بعثتها التجارية التي نظمتها بالتعاون مع اتحاد «غرف الإمارات»، للمشاركة في «معرض المنتجات الصناعية الغذائية الروسي» الذي أقيم خلال الفترة 17-19 سبتمبر الجاري في موسكو.

وضم الوفد حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، ولمياء الجسمي تنفيذي أول تنمية الصناعات الوطنية في المركز، ومحمد الخيال تنفيذي أول علاقات عامة في الغرفة، إلى جانب ممثلي 20 شركة.

وعلى هامش المشاركة نظمت الغرفة ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي بدعم من سفارة الدولة في جمهورية روسيا الاتحادية، وشارك فيها الوفد الرسمي إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الروسية، وتم خلالها تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية السانحة لدى كل جانب، واستعرض عبدالعزيز شطاف خلال الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص.

مطابقة الأعمال

نظّمت شركة دبي للاستشارات الشريك في تنظيم البعثة عدداً من اجتماعات مطابقة الأعمال، ولقاءات أعمال ثنائية بين ممثلي الشركات المُصدّرة من الشارقة والمستوردين المحتملين من الجانب الروسي، حيث تم التعريف بنماذج من المنتجات الصناعية للمنشآت المشاركة ضمن البعثة، والتي تتخذ من إمارة الشارقة منصة لأعمالها.