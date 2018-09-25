إعلان قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «مؤتمر ومعرض سيتريد»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جوائز سيتريد البحرية» في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا قائمة المرشحين النهائيين لجوائز «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018»، المنصة المثالية، لمناقشة تطلعات القطاع البحري وأهمية تطويره.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في نسخته الـ 15 يوم 28 أكتوبر المُقبل بفندق منتجعات أتلانتس النخلة في إمارة دبي، بالتزامن مع «مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018»، الذي يُقام في الفترة 29 إلى 31 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي. وتستقطب «جوائز سيتريد البحرية»، التي تُقام تحت رعاية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ورئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، أكثر من 700 من قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين خلال حفل خاص، يقام ضمن إطار أسبوع الإمارات البحري 2018.