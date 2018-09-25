المصارف تدرس تخفيف قواعد الإقراض العقاري

المصدر: دبي، أبوظبي - رويترز

يدرس اتحاد مصارف الإمارات التقدم بطلب إلى البنك المركزي لتخفيف قواعد الإقراض العقاري من أجل تحفيز السوق العقارية وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وفي الوقت الراهن لا يمكن لمشتري المنازل لأول مرة الذين يسعون لشراء منزل بقيمة تصل إلى خمسة ملايين درهم أن يقترضوا أكثر من 80 % من قيمة العقار للمواطنين، بينما يصل سقف الإقراض للأجانب إلى 75 %. وذكرت المصادر أن لجنة الأنشطة المصرفية للأفراد في اتحاد مصارف الإمارات اقترحت رفع الحد الأقصى إلى 85 % للمواطنين الإماراتيين و 80 % للأجانب. وأضافوا أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالاتحاد، المؤلف من رؤساء البنوك التنفيذيين، يدرس الاقتراح وإذا وافق عليه سيعرضه على البنك المركزي.