5.5 مليارات درهم سوق القوارب الترفيهية في الإمارات 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة من أبرز الشركات المحلية والدولية المتخصصة بالصناعات الترفيهية البحرية، عن عزمها إطلاق طيف واسع من المنتجات والتقنيات الجديدة التي ستعرض للمرة الأولى أمام الجمهور خلال فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2018، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ورئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة ما بين 17 ولغاية 20 أكتوبر المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق القوارب الترفيهية العالمية 23 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، وهي في طريقها للوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2022. وتبلغ سوق القوارب الترفيهية في الإمارات5.5 مليارات درهم في عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير شركة فروست أند سوليفان.

وينظم المعرض من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 200 شركة.