المطوّرون العقاريون يدعمون حملة دبي للبلوك تشين

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تحظى حملة دبي الرامية لجعل المدينة مركزاً للبلوك تشين ودور التكنولوجيا الكبير في إحداث نقلة نوعية في قطاع العقارات الإماراتي بدعم كبار العقاريين، والذين يطورون 200 مشروع في مراحلها المختلفة.

وتصدرت عزيزي للتطوير وإمكان العقارية قائمة كبار اللاعبين في القطاع العقاري، الذين سلطوا الضوء على استراتيجية دبي للبلوك تشين بكونها مبادرة ثورية، وذلك في الوقت الذي بدء فيه العد التنازلي لانطلاق معرض سيتي سكيب جلوبال الشهر المقبل، مؤكدين الدور الكبير الذي ستلعبه التكنولوجيا في دفع عجلة القطاع العقاري.

وانطلاقاً من الأهداف الحكومية الرئيسية، قامت دائرة الأراضي والأملاك بخطوات حثيثة لتنفيذ شبكة بلوك تشين قادرة على التفاعل مع جميع العمليات الرقمية واليدوية في قطاع العقارات، الخطوة التي لاقت الترحيب من قبل المطورين العقاريين.

مطور آخر يقوم بدراسة أنجع الطرق للاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين هي إمكان العقارية، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتي ستقوم خلال مشاركتها في المعرض بإطلاق مشروع وجهة جديدة على طول ساحل الإمارات بين العاصمة ومدينة دبي.

الدار

وأعلنت شركة الدار العقارية إطلاق عرض حصري على مجموعة من الوحدات في مشروعي ممشى السعديات والغدير، خلال معرض سيتي سكيب، وسيتمكن المشترون من الاستفادة من مجموعة من الحوافز بما في ذلك جداول الدفع الشهرية، والخصومات والإعفاءات من الرسوم.

سيحظى العملاء على خصم بنسبة 5% من السعر الإجمالي عند التسليم، وإعفاء من رسوم التسجيل البالغة 2% ورسوم الخدمة لمدة خمس سنوات عند شراء وحدات مشروع ممشى السعديات خلال المعرض سيتي سكيب العالمي وإضافة إلى ذلك ستوفر الدار خطة دفع ميسرة للعملاء.

الغدير

وسيحظى العملاء على إعفاء من رسوم التسجيل البالغة 2% ورسوم الخدمة لمدة 3 سنوات عند شراء وحدات مشروع الغدير خلال المعرض، وسيتمتعون بخطة دفع شهرية تصل إلى 2,700 درهم في الشهر.

سفن تايدز

من ناحية أخرى، أعلنت شركة سيفن تايدز إطلاق عرض حصري خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة 2-4 أكتوبر لثلاثة من مشاريعها البارزة في مدينة دبي حيث يمكن للراغبين بشراء إحدى العقارات في مشاريع سيفن سيتي أبراج بحيرات الجميرا وسيفين ريزيدنسيز النخلة وأنانتارا ريزيدنسيز النخلة حجز شقتهم الجديدة عبر زيارة جناح الشركة في المعرض ودفع 25 ألف درهم فقط.

جلسة

يخصص مؤتمر سيتي سكيب جلوبال جلسة نقاشية عن البلوك تشين بعنوان: «كيف ستغير تكنولوجيا البلوك تشين وجه الصناعة»، تسلط فيها الضوء على أدق تفاصيل تكنولوجيا البلوك تشين في صناعة العقارات، وتحلل آثارها ومخاطرها والتحديات التي ستواجهها.