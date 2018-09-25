تجديد جزئي لـ «إيبيس البرشاء دبي»

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق «إيبيس البرشاء دبي»- التابع لمجموعة فنادق «آكور»- عن إطلاق خطط متميزة لعمليات تجديدٍ خلال الأشهر القادمة؛ حيث سيجري الفندق عملية تجديد شاملة لطابقه الأرضي وقاعته الرئيسية على مدى الأشهر الأربعة القادمة، والتي من المزمع أن تكتمل بحلول ديسمبر 2018 ليعاد فتح هذه المساحات أمام الزوار مجدداً. علماً بأن الفندق سيواصل عمله كالمعتاد خلال هذه الفترة، ويحرص على راحة نزلائه إلى أقصى حدٍّ ممكن.

وتشتمل خطط التجديد على إضافة مساحة استقبال جديدة، وصالة للياقة البدنية، فضلاً عن تحسين مرافق الفندق عبر إنشاء غرف اجتماعات أكثر ديناميكية. كما يعتزم الفندق افتتاح مطعم وركن مشروبات حصريين. وقال روبن سولومون، مدير الفندق: «يسرّنا الارتقاء بإقامة ضيوفنا الذين اعتادوا على وجود فندقنا منذ عام 2009».