«روتانا» و«الديار» تدشّنان «سنترو سلامة جدة»

المصدر: جدة- البيان

أعلنت مجموعة روتانا، لإدارة الفنادق، وشركة الديار المتحدة المحدودة، المالك والمطوّر، عن افتتاح فندق سنترو سلامة، أول المشاريع الفندقية التي يتم تمويلها وتطويرها بالشراكة مع شركة الديار المتحدة، المطور العقاري الرائد في المملكة.

ويضم الفندق الجديد، والثاني تحت علامة «سنترو من روتانا» في مدينة جدة، 189 غرفة وجناحاً فندقياً.

وقال معاذ ياسين قاضي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار المتحدة، إن هذا الإنجاز يؤسس للشراكة الاستراتيجية المهمة التي تجمع الديار المتحدة ومجموعة روتانا.

وعبّر ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، عن سعادته بإضافة فندق سنترو سلامة جدة إلى محفظة فنادق المجموعة التي باتت أحد عناوين الضيافة الرائدة على مستوى المملكة.