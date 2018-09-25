الإمارات العالمية للألمنيوم تطلق مسابقة تحدي التصميم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس مسابقة وطنية لتشجيع الأجيال الشابة على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. واختارت الشركة للمسابقة اسم «تحدي تصميم الألمنيوم»، وهي مفتوحة لطلاب المدارس الثانوية من الصف التاسع حتى الحادي عشر في جميع مدارس الدولة.

وتهدف الإمارات العالمية للألمنيوم من هذه المسابقة إلى تحفيز طلاب المدارس الثانوية على ابتكار تطبيقات عملية لمبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك بالاعتماد على مادة الألمنيوم ضمن مجالات متعددة تشمل تصميم وسائل المواصلات المستقبلية والتصميم المعماري وعمليات التعليب والتغليف الموجهة لحملات الإغاثة الإنسانية والفن الحركي. وستقدم الشركة للفريق الفائز بالمسابقة جائزة نقدية. والمسابقة تندرج ضمن فعاليات برنامج «هندسة المستقبل» التي أطلقتها الشركة سابقاً من أجل تشجيع الشباب على دراسة مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتوجه في الحياة العملية نحو اختيار مهن مرتبطة بها.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تفتح مسابقة «تحدي تصميم الألمنيوم» التي تطرحها الإمارات العالمية للألمنيوم لطلاب المدارس الثانوية الآفاق أمامهم لتطبيق مهاراتهم ومعارفهم في تلك المجالات وتطوير أفكار مبتكرة، ونتطلع إلى مشاركة واسعة من الشباب في هذا التحدي. وتقدم الشركة نموذجاً واعداً لمستقبل دراسة أحد مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ يعمل حالياً في منشآتها نحو 1540 متخصصاً بتلك المجالات، منهم 500 مواطن. وتحرص الشركة في هذا التوجه على المساواة بين الرجال والنساء، وتوفر فرصاً متكافئة للبنين والبنات للغوص في المجالات العلمية.

وأكد خالد عيسى بوحميد، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية في الإمارات العالمية للألمنيوم التزام الشركة بدعم الأجيال الشابة، مشيراً إلى أن التعلم العملي هو السبيل الأفضل لإعداد الشباب للنجاح مستقبلاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.