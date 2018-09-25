«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون الاقتصادي مع التشيك

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، لقاء موسعاً مع الوفد التجاري التشيكي، حضر اللقاء إبراهيم إسماعيل الخاجة عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلون عن شركات القطاع الخاص في أبوظبي، كما حضره من الجانب التشيكي وفد تجاري رفيع المستوى يتقدمهم راديك سبايكر نائب رئيس اتحاد الصناعات في جمهورية التشيك.

وأكد إبراهيم الخاجة أنه رغم التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال دون المستوى المنشود، ولا تلبي الطموحات، خاصة في ظل وجود فرص هائلة وإمكانات ضخمة وقطاعات واعدة تتيح المجال واسعاً لتحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.

حيث وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والتشيك في عام 2017 إلى نحو 4 مليارات درهم، في حين وصل بين إمارة أبوظبي وجمهورية التشيك، في عام 2016 إلى 405 ملايين درهم.