«دي إتش إل إكسبرس»: 4.9 % زيادة أسعار الشحنات من 1 يناير 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس شركة دي إتش إل إكسبرس، عن الزيادة السنوية لأسعارها في الإمارات بمعدّل 4.9% للشحنات، اعتباراً من 1 يناير 2019. وتقوم الشركة بتعديل أسعارها سنوياً آخذة بعين الاعتبار التضخم وديناميكيات العملة وغيرها من التكاليف المتزايدة.

وقال جيف والش، مدير دي إتش إل إكسبرس في الإمارات: استثمرت دي إتش إل إكسبرس بقوة في شبكتها الدولية لتلبية أعلى التوقعات وتقديم خدمة أفضل لعملائنا على مستوى العالم. وهذا التعديل السنوي في الأسعار يتيح لنا تعزيز بنيتنا التحتية، وضمان أفضل الحلول للعملاء باستخدام تقنيات مبتكرة وإجراءات تسليم فردية. في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية بالتحديد، ركزنا على الاستثمار في توسّعات المحطات والبوابات الجديدة في العديد من الأسواق، وبالتالي عززنا قدراتنا في عمليات معالجة الشحنات في الساعة وخفضنا مدة الترانزيت.