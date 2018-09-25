«المقاولات الهندسية» تحصل على اعتماد المعهد البريطاني للمعايير

المصدر: دبي- البيان

حصلت شركة المقاولات الهندسية على شهادة اعتماد من المعهد البريطاني للمعايير، وتكون بذلك أول شركة محلية في الإمارات تحصل على هذه الشهادة المعتمدة عالمياً. ويساهم المعهد البريطاني للمعايير في تعزيز علاقات التعاون بين المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين من خلال جمع كافة جوانب التطوير في مسار عمل موحّد. ورغم أن الالتزام بتقنية «نمذجة معلومات البناء» لا يُعتبر جزءاً مُلزماً من المناقصات الحالية، فقد أسست شركة المقاولات الهندسية قسم نمذجة معلومات البناء لديها، بهدف مواكبة أحدث التوجهات في قطاع البناء وتعزيز المكانة المتفردة للشركة في السوق.

والحلول التي توفرها تقنية «نمذجة معلومات البناء» تلقى استحساناً كبيراً في السوق، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته في هيئات وشركات مثل «إعمار» و«داماك» و«دبي للعقارات» و«هيئة الطرق والمواصلات».