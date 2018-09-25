«سانت ريجيس أبوظبي» يخطّط لاستضافة مزيد من الفعاليات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال مصطفى صقر المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت وجهة رئيسية لاستقطاب الاستثمارات السياحية والتجارية من مختلف أنحاء العالم بفضل البنية التحتية المتطورة والخدمات الراقية التي تقدمها للمستثمرين والأمن والأمان الذي تتمتع به.

وأضاف: احتفل الفندق مؤخراً بمرور خمس سنوات على تأسيسه بالعاصمة، إلا أنه تمكن من بناء سمعة طيبة كأحد أفضل المنشآت. وأكد أن الفندق يخطط لاستضافة المزيد من الفعاليات الخاصة بالشركات خلال الموسم القادم، لتشجيع الاستثمارات التجارية وتعزيزها على مدار العام، فمع انطلاقة مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أدبيك) 2018، وغيره من الفعاليات المهمة مثل الفورميلا 1 هذا الموسم، سوف تنتعش حركة السياحة.