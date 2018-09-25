«أراضي عجمان» عضواً في مجلس معايير التقييم الدولي

المصدر: Ⅶعجمان - البيان

انضمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إلى عضوية مجلس معايير التقييم الدولي، وهو مؤسسة عالمية غير ربحية مسؤولة عن وضع معايير ذات جودة عالية تدعم الأعمال التجارية وتحمي الأسواق المالية من أجل الصالح العام. يعمل المجلس مع أكثر من 100 دولة ويضم عدة جهات حكومية وهيئات مهنية ومؤسسات التقييم المتخصصة، كما يتفرد المجلس بوضع معايير التقييم العالمية لجميع فئات الأصول، ويشمل ذلك التقييم العقاري والتقييم التجاري للأعمال والصكوك المالية.

وأكد يافع الفرج مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن العضوية تعد قفزة نوعية في مجال عمل الدائرة وبالأخص عملية التقييم العقاري. وأوضح أن العضوية تتيح فرصة العمل مع مؤسسات التقييم الرائدة والاستفادة من خبراتها وممارساتها الناجحة وتطبيقها على النحو الذي يضمن دقة وشفافية عملية التقييم.