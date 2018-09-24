1.5 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم كانت أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 52 إجراء.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 116 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 250 مليون درهم و 88 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزر العالم تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 9 ملايين درهم و ثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل .. جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 21 رهن أراض بقيمة مليار درهم و31 رهن فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 734 مليون درهم وآخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 233 مليون درهم.