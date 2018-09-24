انتصار قضائي جديد لموانئ دبي في «دوراليه»

المصدر: دبي - البيان

أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018، القاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي إس إيه)، التابعة للحكومة الجيبوتية، من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك «محطة دوراليه للحاويات إس إيه» (دي سي تي).

وتضمّن الأمر منع شركة «بورت دي جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة، وكذلك منعها من تعيين مديرين جدد، أو تنحية المديرين المعينين من قِبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكنها الإملاء على شركة المشروع المشترك بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.

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