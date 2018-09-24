«الإمارات للألمنيوم» تستبعد طرح أسهمها حالياً

المصدر: دبي - سيد صالح

استبعدت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» طرح أسهمها للاكتتاب العام الأوليّ حالياً، مستندة إلى أن ظروف أسواق الاكتتابات العامة الأولية الراهنة غير مواتية لهذا الطرح.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس تصريحات عن مصادر بالشركة أفادت فيها بأن الشركة اتخذت كل الاستعدادات اللازمة لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، إلا أنها لن تفعل إلا حينما تصبح ظروف السوق مناسبة لذلك.

وأوضحت «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة أن هذا التأجيل من جانب «الإمارات العالمية للألمنيوم» لطرح أسهمها ربما يُعزَى إلى التعريفات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات بلاده من منتجات الحديد والصلب، وكذلك الألمنيوم.

ومن المعروف أن «الإمارات العالمية للألمنيوم» تستأثر بنحو 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم.