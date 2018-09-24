«أدنوك» تجري دراسات هندسية لاستخراج الكربون

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تجري شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دراسات هندسية جديدة لاستخراج ثاني أكسيد الكربون لاستغلاله في مصافيها ووحدات المعالجة التي تديرها، أو لضخه في أكبر حقول الإمارات للغاز، وفق ما نقلته مجلة «ميد» عن مصادر.

وأضافت المجلة، أن إحدى الدراسات تجري للحفاظ على ضغط الخزانات، وتعزيز إنتاج الغاز في حقل شاه للغاز الكبريتي، والدراسة الأخرى تجرى من أجل استخراج غاز ثاني أكسيد الكربون في مرافق معالجة الغاز في حقل حبشان، وفق المصادر. يقع حقل شاه على مسافة 180 كلم جنوب غربي المنطقة الغربية في أبوظبي. وتقوم شركة الحصن للغاز، المشروع المشترك بين أدنوك وشركة أوكسيدنتال أميركية للنفط بتنفيذ مشروع التطوير الذي يتكلف 10 مليارات دولار. ويبلغ إنتاج الحقل مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، ويتم توجيه نصفها إلى السوق المحلية.

ويمكن لمجمع حقلي حبشان وباب معالجة 4.75 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، مما يجعله أكبر حقول الإمارات وأحد أكبر الحقول بالخليج، حيث ينتج 18 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، و270 ألف برميل يومياً من المكثفات و3.70 مليارات قدم مكعبة من الغاز بالرواسب.