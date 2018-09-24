«دبي للجودة» تدشّن «مجموعة الإمارات للابتكار»

المصدر: Ⅶدبي-البيان

دشنت مجموعة دبي للجودة، بالتعاون مع شركة تيم باور العالمية، المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» الأولى من نوعها في الدولة والشرق الأوسط، وتعد المجموعة منصة ابتكارية فريدة تهدف إلى التواصل مع الخبراء والمهنيين في مجال الابتكار من كل أنحاء الدولة.

وينبثق من «مجموعة الإمارات للابتكار» مبادرة «ماستر مايند برو» التي تم إطلاقها تحت شعار «حلول مبتكرة عند الطلب» وهي شبكة اجتماعية خاصة للمهنيين في مجال الابتكار، تم تأسيسها بهدف بناء مجتمع مهني من رواد الأعمال والمدربين والمستشارين والمقيمين والمبتكرين لتمكين العملاء من الحصول على خدمات التدريب والاستشارات والتقييم المهني من خلال منصة إلكترونية متكاملة موثوق بها وسهلة الاستخدام، كما تساعد هذه الشبكة على إتاحة فرص عمل لأصحاب الكفاءات والعقول، وتهدف مبادرة «ماستر مايند برو» إلى الاستفادة من خبرات هذا التجمع المهني في تفعيل مشاركات الجمهور الابتكارية لمساعدة الشركات في جهودهم نحو تحقيق الأفضل.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب تحول رؤية مجموعة دبي للجودة إلى «الابتكار من اجل الريادة»، والتي تم تطويرها تحت قيادة فاطمة بطي المهيري رئيسة مجلس إدارة المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة في عام 2016، وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة للمجموعة القائمة على «تمكين المؤسسات والمحترفين من تبني ممارسات من الطراز العالمي للتميز في قطاع الأعمال والمداومة عليها من خلال إقامة الشراكات والربط الشبكي ومشاركة المعرفة»، تم إعادة تنظيم أنشطه وبرامج المجموعة كي تصبح أكثر ابتكاراً، تلبية للتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن تعزز المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» عملية ربط الشركات الباحثة عن المعرفة بمقدمي المعرفة من المهنيين المؤهلين ذوي الخبرة، ومن ثمَ منح فرصة نجاح لكل من الطرفين على حد سواء.

وقالت فاطمة بطي المهيري رئيسة مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة: «بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري «لجائزة الإمارات للابتكار» إحدى أهم إنجازات المجموعة، تم إطلاق مبادرة «مجموعة الإمارات للابتكار» بهدف خلق ثقافة جديدة حول كيفية دعم الشركات وتلبية متطلبات التدريب والتقييم الخاصة بها، تماشياً مع الاتجاه العالمي نحو التحول الرقمي».

وأضافت: «هذه المجموعة ستتيح لنا استقطاب أصحاب الكفاءات والعقول ذوي الخبرات العالمية، وربطهما ببعض من خلال منصة تهدف لحل متطلبات أي كيان مؤسسي عالمياً، بجانب خلق مناخ عمل جديد ذي طابع مختلف يتميز بمزيد من المرونة لكل من الشركات والمهنيين، وتمكينهم من المعرفة لتصبح في متناول أيديهم، بهدف إزالة عوائق الوقت أو المسافة للحصول على الخبرة المطلوبة، ويعد ذلك بمثابة إنجاز كبير يمنحنا الريادة في مجال الابتكار على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط».

وتابعت: «نرحب بانضمام الأفراد العاملين في الابتكار، فضلا عن المهتمين بتطوير كفاءاتهم ليكونوا جزءاً من «مجموعة الإمارات للابتكار» من خلال التواصل مع المجموعة.