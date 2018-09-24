تعاون اقتصادي بين «دبي للإنترنت» وبولندا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مدينة دبي للإنترنت، عن القيام بجولة أعمال في بولندا، في سياق التواصل مع رواد وقادة الأعمال البولنديين، واستقطابهم إلى دبي ضمن شريحة أوسع مستهدفة في أوروبا الشرقية. تستمر الجولة 5 أيام خلال الفترة 24 و28 سبتمبر 2018، يزور خلالها وفد مدينة دبي للإنترنت مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة مدينتي وارسو وكراكوف، وهما من أكبر مدن بولندا.

تأتي الزيارة خلال فترة تشهد زيادة التبادل الاقتصادي بين بولندا والإمارات؛ حيث حققت التجارة الثنائية نمواً مطرداً، إلى جانب زيادة أخرى شهدها القطاع السياحي مع أكثر من 70 ألف زائر من البلدين خلال نصف السنة الماضية.

وأشار فيصل حمود، مدير إدارة تطوير الأعمال في مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للتعهيد، إلى تزايد أهمية دبي بوابة دولية تتيح للشركات فرصة التوسع في المنطقة، وقال: «خلال السنوات المقبلة، نتوقع مساراً تصاعدياً لنمو الأعمال في دبي، نظراً لما تقدمه من فرصة مثالية للوصول إلى أكبر الاقتصادات الناشئة حول العالم، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وسهولة تأسيس الشركات فيها، والإعلان مؤخراً عن قوانين اتحادية جديدة، تتيح فرصة التملك الأجنبي 100% ضمن عدد من القطاعات».

وأضاف حمود: «نعتقد بوجود فرص تجارية واستثمارية مجزية للشركات البولندية في مدينة دبي للإنترنت، نظراً لمساهمتها في تحول دبي إلى واحدة من أذكى المدن وأكثرها ابتكاراً في العالم، حيث ستستفيد من سياسات تأسيس الشركات لدينا، ومجتمعات الأعمال المتنوعة، التي نوفرها لتكون مقراً لانطلاق المشاريع بمختلف أحجامها، بدءاً من الشركات العالمية الرائدة، وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي ما زالت في مرحلة التأسيس، بما يتيح الفرصة أمام تلك الشركات للنمو وتحقيق الازدهار».

ووفقاً لأرقام شركة البيانات الدولية، من المتوقع أن تنمو سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات، والتي تبلغ قيمتها حالياً 8 مليارات دولار، بمعدل 5% سنوياً بين 2017 و2022. من ناحية أخرى، بلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في بولندا 16.5 مليار دولار في عام 2017، حيث نمت بمعدل 1.7% مقارنة بعام 2016. كما شهد اقتصاد بولندا نمواً بنسبة 4.6% في عام 2017، ويتوقع له أن ينمو بمعدل 4.5% هذا العام.