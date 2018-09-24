«إمكان» تكشف عن مشروع جديد في معرض سيتي سكيب غلوبال

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت شركة «إمكان» التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، الكشف عن مشروع جديد خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2018، المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2018 بمركز دبي التجاري العالمي.

وستقوم الشركة بتقديم «إمكان بوكس»، مجدداً في جناحها SAM20 وهو مختبر أبحاث ومعرض واستوديو إبداعي بهدف عرض مشروع جديد يلبي احتياجات سكان كل من أبوظبي ودبي. كما ستعمل «إمكان» على تعريف زوار المعرض بالإنجازات التي حققتها، إضافة إلى المشاريع التي بصدد إنشائها محلياً ودولياً، كما ستتيح الفرصة للمستثمرين المهتمين لامتلاك منزل في «بيكسل» بمنطقة «ميكرز ديستريكت» المعروفة بإمارة أبوظبي.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: «معرض سيتي سكيب جلوبال 2018 يمنحنا فرصة مثالية لتعريف كل من المستثمرين المحليين والدوليين على أحدث مشاريعنا التي تسعى من خلالها «إمكان» إلى سد الفراغ بالسوق العقاري، وتوسيع رقعة انتشارها في قطاع العقارات بالمنطقة. ومن المتوقع أن يعزز المشروع القادم مكانتنا كمطور عقاري مبتكر. وسنكشف عن كافة تفاصيل المشروع خلال أحداث المعرض العقاري الأهم في دبي».

وسيقوم نايجل جوناثان كرادوك، مدير قسم التصميم في شركة «إمكان» بالمشاركة في حلقة نقاش تحت عنوان «احتساب قيمة العامل البشري» كجزء من برنامج البيئة المتضمَّن لمؤتمر سيتي سكيب جلوبال في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي بإمارة دبي والذي سيقام في 1 أكتوبر. وتسعى «إمكان» إلى توسيع نطاق انتشارها العالمي من خلال المشاريع المبتكرة التي تعمل على دمج الثقافة المحلية في المجتمعات وتصميم أماكن تنبض بالحياة.