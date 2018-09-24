انتهاء الأعمال الإنشائية بملعب «نادي دبي هيلز للغولف»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية في ملعب الغولف في «دبي هيلز استيت»، الوجهة العصرية التي يجري تطويرها كمشروع مشترك بين «إعمار العقارية» و«مِراس»، ولعشاق الغولف تجربة جديدة كلياً مع انتهاء الأعمال الإنشائية في «نادي دبي هيلز للغولف». والملعب مؤلف من 18 حفرة و72 باراً.

ويقدم «نادي دبي هيلز للغولف» الذي صممته «شركة تصميم ملاعب الغولف الأوروبية» لزواره تحديات تناسب مختلف المستويات، ومن المتوقع أن يصبح إحدى أهم وجهات الغولف على مستوى منطقة الشرق الأوسط. ويمتد ملعب الغولف على مساحة 119 هكتاراً (نحو 1.2 مليون متر مربع) أي ما يعادل مساحة 63 ملعباً لكرة القدم، ويضم سلسلة من الوديان وشبكة من البحيرات مقدماً للزوار تجربة مميزة. ويعتبر النادي من المحاور الرئيسية لـ «دبي هيلز استيت»، ويساهم في إثراء الخيارات العصرية المتاحة لسكان هذه الوجهة التي أصبحت اليوم من أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، مع مجموعة كبيرة من الفيلات الفاخرة ومنازل التاونهاوس المحيطة بملعب الغولف، مما يمنح السكان فرصة الإقامة في أجواء طبيعية مفعمة بالخضرة.

وبالإضافة إلى «نادي دبي هيلز للغولف»، هنالك «دبي هيلز مول» الذي سيضم أكثر من 650 متجراً ومطعماً ومقهى، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية العائلية ومجمع دور العرض السينمائي ومتجر هايبرماركت والبوليفارد الذي يحتضن بدوره المقاهي والمطاعم وخيارات الترفيه والمتاجر والاستديوهات الفنية. ويعتبر مبنى الأكاديمية بتصاميمه الاستثنائية من أبرز ملامح «نادي دبي هيلز للغولف».

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ويقع «دبي هيلز استيت» على تقاطع شارعي الخيل وأم سقيم، ويعتبر واحداً من أكبر المجمعات المتكاملة التي يجري تطويرها في المدينة، مقدماً فرصة العيش في أجواء هادئة في موقع حيوي ضمن المدينة مع إطلالات ساحرة على الأفق العمراني، بالإضافة إلى الحدائق والمرافق العصرية المتنوعة. ويعتبر كل من حديقة «دبي هيلز بارك» المركزية و«دبي هيلز مول» من أبرز ملامح المشروع الجديد.