دائرة التنمية السياحية بعجمان تحصل على اعتمادات عدد من شهادات الآيزو

المصدر: Ⅶعجمان –البيان

عززت دائرة التنمية السياحية بعجمان سجلها الحافل بشهادات وجوائز الجودة، بحصولها على الإصدار الجديد لشهادة الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، والحصول مجدداً على شهادة الآيزو 10002:2004 لنظام معالجة شكاوى واقتراحات المتعاملين، وشهادة الآيزو 10004:2012 لقياس رضا المتعاملين، إضافة إلى نيلها لشهادة الآيزو 20000 لإدارة نظام تقنية المعلومات.

ويعكس حصول دائرة التنمية السياحية على شهادات الآيزو الجديدة نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية على صعيد تقديم الخدمة المتميزة للمتعاملين، ومعالجة الشكاوى، وتعزيز جودة إجراءات العمل، وفقاً لميثاق واضح ينظم التزاماتها تجاه جميع الفئات المتعاملة معها، إضافة إلى أنه يؤكد مستوى التطور في إدارة ومعالجة شكاوى المتعاملين ومدى فعالية الإجراءات التي تتبعها الدائرة في الاستجابة للشكاوى.

أنظمة

وأعرب صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، عن اعتزازه بالحصول على هذه الشهادات التي تؤكد حرص الدائرة على تطوير أنظمة وإجراءات عملها لخدمة المتعاملين والاستجابة للشكاوى المقدمة من قبلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، بالعمل على إسعاد المتعاملين، والاستمرار في العطاء لمواكبة التطورات العالمية في شتى المجالات بهدف ضمان تقديم خدمات ذات موثوقية عالية، وبما يلبي تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية. وقالت حمدة المطروشي، مدير مكتب الاستراتيجية وتطوير الأداء في الدائرة: «نضع باستمرار أهدافاً جديدة لتطوير مستوى خدمة المتعاملين ومعالجة الشكاوى، ونتبع أحدث المعايير العالمية لتحقيق هذه الأهداف، وقد أثمرت جهودنا عن الحصول على أهم الشهادات الدولية لجودة الخدمة في هذا المجال».